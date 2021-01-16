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بالفيديو: عناصر الشرطة والإسعاف يهرعون إلى الكونغرس

16 - يناير - 2021
آخر تحديث: 16 - يناير - 2021 12:49 مساءً
الكونغرس

الكونغرس

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هرع عناصر الشرطة وإدارة الإطفاء والإسعاف فجر اليوم السبت إلى مبنى الكابيتول وسط العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد نشطاء في “تويتر” أن سيارات إسعاف وإطفاء وصلت إلى مقر الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى وحدة معنية بتفكيك المتفجرات تابعة للشرطة، مشيرين إلى سماع دوي صفارات سيارات الشرطة وسط المدينة.

وتداول نشطاء في “تويتر” مقطع فيديو آخر يوثق تنقلات سيارات إسعاف وسط واشنطن.

https://twitter.com/AHAYAH333/status/1350362283281510402

ويظهر البث المباشر من مبنى الكونغرس أن السيارات قد غادرت المكان.

https://twitter.com/rawsmedia/status/1350355112863162371

وأوضح بعض رواد “تويتر” أن الحادث وقع بعد ورود تقارير عن انتشار دخان من مركز الزوار التابع للكابيتول، وتبين أن سبب المشكلة يعود إلى جهاز غلاية وليس هناك أي خطر لنشوب حريق.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة في العاصمة قبيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، خاصة بعد أن تعرض الكابيتول في السادس من يناير للاقتحام على أيدي مئات من أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب، وذلك بحسب RT.

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