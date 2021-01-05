بالفيديو – عناق حار بين أمير قطر والأمير بن سلمان

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى محافظة العلا في السعودية للمشاركة في القمة الخليجية حيث كان في استقباله في المطار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقد تبادل الرجلان الأحاديث مسلَّحَين بكمامتيهما، قبل أن يعانقا بعضهما طويلا.

ويأتي ذلك، بعدما أعلنت السعودية أمس إعادة فتح أجوائها وحدودها مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.

وتنطلق أعمال الدورة رقم 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة العلا السعودية، بمشاركة قادة الدول الأعضاء، حيث تتولي البحرين رئاسة الدورة الحالية.

ويعقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون اجتماعا سنويا، اتباعا للنظام الأساسي، لمناقشة التقدم المحرز في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، بما يعود بالخير على شعوبها.

ومع انعقاد القمة الخليجية، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف باتفاق فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، الذي أعلن عنه وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.