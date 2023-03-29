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بالفيديو.. غرق عبارة تحمل 1400 طن من الميثانول السام بولاية كنتاكي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - مارس - 2023 4:20 مساءً
غرق عبارة تحمل 1400 طن من الميثانول السام بولاية كنتاكي

غرق عبارة تحمل 1400 طن من الميثانول السام بولاية كنتاكي

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وقع حادث كبير ومروع في نهر أوهايو بالقرب من مدينة “لويفل” في ولاية كنتاكي الامريكية، جراء غرق عبّارة تحمل أكثر من 1400 طن من الميثانول السام مما تطلب عدة فرق استجابة للطوارئ.

وفي التفاصيل فقد انفصلت عشرة حاويات عن العبارة الخاصة بها وعلقت عند أحد السدود، حيث يحمل أحدها أكثر من 1400 طن من الميثانول، وهي مادة شديدة السمية،

ومن غير المؤكد ما إذا كان هناك أي تسرب، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل حدوث نفوق لبعض الأسماك.

 

يعدّ الميثانول من ملوثات البيئة، فهو يتحلل بسهولة في الماء والتربة، بتراكيز عالية مما يؤدي إلى تلوث المياه العذبة والمالحة مما يؤثر على الحياة المائية خاصة في المناطق المجاورة للتفريغ.

وعادة ما يتبخر الميثانول عند تركه معرضا للجو، ويتفاعل مع الهواء مكونا الفورمالدهيد والذي يساهم بدوره في تلويث الهواء. كما أنه يمكن أن يتفاعل مع عدد من الكيماويات التي يحتويها الهواء الجوي أو يمتص في مياه الأمطار، والميثانول يسهل التخلص منه في التربة والمياه وذلك بواسطة الكائنات التي تتغذى عليه.

ما زالت عملية تصنيع الميثانول مكلفة، وتجرى البحوث حاليا لاكتشاف حفاز يسمح بتحويل الميثان مباشرة إلى ميثانول دون أن يرتد التفاعل، وما زال الأمل معقودا لتحقيق تقدم في هذا المجال.

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