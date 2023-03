بالفيديو.. غرق عبارة تحمل 1400 طن من الميثانول السام بولاية كنتاكي

وقع حادث كبير ومروع في نهر أوهايو بالقرب من مدينة “لويفل” في ولاية كنتاكي الامريكية، جراء غرق عبّارة تحمل أكثر من 1400 طن من الميثانول السام مما تطلب عدة فرق استجابة للطوارئ.

وفي التفاصيل فقد انفصلت عشرة حاويات عن العبارة الخاصة بها وعلقت عند أحد السدود، حيث يحمل أحدها أكثر من 1400 طن من الميثانول، وهي مادة شديدة السمية،

ومن غير المؤكد ما إذا كان هناك أي تسرب، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل حدوث نفوق لبعض الأسماك.

🚨#BREAKING: Multiple Emergency Response Teams has been Deployed to Address Submerged Barge Carrying 1,400 Tons of Toxic Methanol in the Ohio River

📌#Louisville | #Kentucky

⁰A major incident has taken place in the Ohio River near Louisville, Kentucky, requiring multiple… pic.twitter.com/swXQD8c5Zk

