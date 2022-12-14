بالفيديو.. غضب واسع إثر اعتداء الشرطة الإسبانيّة على مغربيّات

بعد غضب واسع عبّر عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقًا إثر تداول فيديو لاعتداء الشرطة على سيدات يحملن الأعلام المغربية في مدينة سبتة، احتفالًا بتأهل المنتخب المغربي إلى دور نصف نهائي كأس العالم.

الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار غضبًا واسعًا، حيث وثق لحظة تعرض سيدات قيل إنهن مغربيات، لتعنيف من طرف عناصر الشرطة في مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية في شمال المغرب.

سبتة المحتلة عناصر من الشرطة المحلية لوحدة التدخل السريع قامت بالاعتداء على مجموعة من النساء بسبب رفعهن العلم الوطني المغربي و احتفالهن بانتصار المنتخب المغربي على نضيره البرتعالي من بين الضحايا فتات قاصر تعرضت لكسر على مستوى المرفق .. pic.twitter.com/Tg58G22QUh — Harbaz Nabil (@HarbazNabil) December 11, 2022

من جهته، أكد المحامي مراد العجوطي، أنه تقدم بشكوى لدى تيريزا بيراماتو مارتين، المدعية العامة الإسبانية، تخص الاعتداء الذي تعرضت له 3 مغربيات مزدوجات الجنسية، رفقة قاصر، عند احتفالهنّ بتأهل المنتخب المغربي، حيث تعرضن لمعاملة لا إنسانيّة وحاطة من الكرامة، وفق تعبيره.

كما أوضح المحامي، ضمن تصريحه لجريدة “هسبريس” الإلكترونية، أن المدعية العامة الإسبانية المكلفة بالعنف ضد النساء، أحالت الشكوى المذكورة إلى مكتب النائب العام للدولة، من أجل فتح تحقيق وتفعيل الملاحقة القضائية في حق العناصر الأمنية التي ظهرت في شريط فيديو تعتدي على مغربيات.

Femmes violentées à Sebta par les forces de l'ordre : Le bureau du procureur général délégué aux violences contre les femmes vient d'adresser ma plainte au chef du secrétariat du procureur général de l'état afin d'entamer la procédure. pic.twitter.com/DF9eCxW8eE — Mourad Elajouti (@Elajouti) December 12, 2022

فيما لفت إلى أن هذا الاعتداء جرى بالرغم من أن الضحايا لم تقمن بأي عمل استفزازي للشرطة الإسبانية، وعبّر المحامي عن أمله بأن لا تؤثر هذه الأعمال والأحداث على العلاقات بين البلدين، وأن يأخذ التحقيق مجراه بشكل سريع لتحديد المسؤوليات عن الأحداث المؤسفة، مؤكدًا أنهم سيتابعون تطور المسار القضائي.