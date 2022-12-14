الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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بالفيديو.. غضب واسع إثر اعتداء الشرطة الإسبانيّة على مغربيّات

منذ ساعة واحدة
اعتداء عناصر من الشرطة على سيدات مغربيات

اعتداء عناصر من الشرطة على سيدات مغربيات

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بعد غضب واسع عبّر عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقًا إثر تداول فيديو لاعتداء الشرطة على سيدات يحملن الأعلام المغربية في مدينة سبتة، احتفالًا بتأهل المنتخب المغربي إلى دور نصف نهائي كأس العالم.

الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار غضبًا واسعًا، حيث وثق لحظة تعرض سيدات قيل إنهن مغربيات، لتعنيف من طرف عناصر الشرطة في مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية في شمال المغرب.

من جهته، أكد المحامي مراد العجوطي، أنه تقدم بشكوى لدى تيريزا بيراماتو مارتين، المدعية العامة الإسبانية، تخص الاعتداء الذي تعرضت له 3 مغربيات مزدوجات الجنسية، رفقة قاصر، عند احتفالهنّ بتأهل المنتخب المغربي، حيث تعرضن لمعاملة لا إنسانيّة وحاطة من الكرامة، وفق تعبيره.

كما أوضح المحامي، ضمن تصريحه لجريدة “هسبريس” الإلكترونية، أن المدعية العامة الإسبانية المكلفة بالعنف ضد النساء، أحالت الشكوى المذكورة إلى مكتب النائب العام للدولة، من أجل فتح تحقيق وتفعيل الملاحقة القضائية في حق العناصر الأمنية التي ظهرت في شريط فيديو تعتدي على مغربيات.

فيما لفت إلى أن هذا الاعتداء جرى بالرغم من أن الضحايا لم تقمن بأي عمل استفزازي للشرطة الإسبانية، وعبّر المحامي عن أمله بأن لا تؤثر هذه الأعمال والأحداث على العلاقات بين البلدين، وأن يأخذ التحقيق مجراه بشكل سريع لتحديد المسؤوليات عن الأحداث المؤسفة، مؤكدًا أنهم سيتابعون تطور المسار القضائي.

 

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