بالفيديو ـ أول ظهور لحميدتي في الخرطوم

ظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي بشكل سريع في فيديو مقتضب لأول مرة منذ اندلاع الاشتباكات مع الجيش السوداني الأسبوع الماضي.
وأظهر مقطع مصور، انتشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماع حميدتي بالصوت والصورة لأول مرة متجولاً على متن عربة عسكرية في محيط القصر الرئاسي على ما يبدو.
وفي وقت سابق، أكد حميدتي أنه متواجد داخل الخرطوم ومع قوات الدعم السريع، في رد على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي أعلن عدم علمه بمكان دقلو ولا حتى عناصره، في إشارة إلى أنه متوار عن الأنظار.
بدوره، شدد البرهان على أنه متواجد في مقر القيادة العامة للجيش، وأنه لن يغادر إلا جثة هامدة.
يذكر أن تلك الاشتباكات التي انطلقت في 15 نيسان (أبريل) الجاري، أدت إلى مقتل ما يقارب 450 مدنياً حتى الآن، وإصابة نحو 2000 شخص، وسط خروج تام لأغلب المستشفيات في الخرطوم عن الخدمة، وانقطاع للكهرباء وشح في مياه الشرب والمواد الغذائية.
أول ظهور لقائد قوات #الدعم_السريع #محمد_حمدان_دقلو منذ بدء الحرب مع الجيش السوداني #السودان #الحدث pic.twitter.com/O1Sx9I2ozx
— ا لـحـدث (@AlHadath) April 23, 2023