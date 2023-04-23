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بالفيديو ـ أول ظهور لحميدتي في الخرطوم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2023 11:58 صباحًا
حميدتي

حميدتي

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ظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب ‏بحميدتي بشكل سريع في فيديو مقتضب لأول مرة منذ اندلاع ‏الاشتباكات مع الجيش السوداني الأسبوع الماضي.‏

وأظهر مقطع مصور، انتشر الأحد على مواقع التواصل ‏الاجتماع حميدتي بالصوت والصورة لأول مرة متجولاً على ‏متن عربة عسكرية في محيط القصر الرئاسي على ما يبدو.‏

وفي وقت سابق، أكد حميدتي أنه متواجد داخل الخرطوم ومع ‏قوات الدعم السريع، في رد على قائد الجيش عبد الفتاح ‏البرهان الذي أعلن عدم علمه بمكان دقلو ولا حتى عناصره، ‏في إشارة إلى أنه متوار عن الأنظار.‏

بدوره، شدد البرهان على أنه متواجد في مقر القيادة العامة ‏للجيش، وأنه لن يغادر إلا جثة هامدة.‏

يذكر أن تلك الاشتباكات التي انطلقت في 15 نيسان (أبريل) ‏الجاري، أدت إلى مقتل ما يقارب 450 مدنياً حتى الآن، ‏وإصابة نحو 2000 شخص، وسط خروج تام لأغلب ‏المستشفيات في الخرطوم عن الخدمة، وانقطاع للكهرباء وشح ‏في مياه الشرب والمواد الغذائية.‏

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