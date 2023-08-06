بالفيديو ـ طقس مجنون في أوروبا.. برد قارس وموجات حرّ في آن معاً

تواجه أوروبا طقس “مجنون” في ظل موجات الحر والشتاء في آن معاً.

وفي هذا المجال، قال علماء إن موجة دفء غير معتادة في القطب الشمالي تدفع بتيار من الهواء القطبي قارس البرودة إلى أوروبا في مؤشر على نمط غريب من الطقس ربما يتكرر بوتيرة أكبر بسبب تغير المناخ بفعل النشاط البشري.

وفي أوروبا، اجتاحت عاصفة ثلجية نادرة روما يوم الاثنين.

وبفعل الرياح الشرقية الآتية من ناحية سيبيريا أصبحت درجات الحرارة في مدن مثل وارسو وأوسلو أقل من ثماني درجات تحت الصفر.

وكتب لارس كالشكه، الأستاذ في جامعة هامبورج، تغريدة جاء فيها “يستمر الطقس المجنون بضراوة وثبات مخيف”.

ويقول العلماء إن انكماش جليد المحيط القطبي على المدى البعيد بسبب الاحتباس الحراري العالمي يكشف المياه الأدفأ تحت السطح مما يعمل على ارتفاع حرارة الغلاف الجوي.