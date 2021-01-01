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بالفيديو: فرنسا… إحراق نحو 60 سيارة ومصرع شخص ليلة رأس السنة

منذ 58 دقيقة
فرنسا

فرنسا

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احتفلت فرنسا بحلول العام الجديد دون حوادث شغب في الشانزيليزيه في العاصمة باريس كما جرت العادة، فيما لم تسلم مدن أخرى على غرار ستراسبورغ وضواحيها، حيث تم انتهاك حظر التجول المفروض ابتداء من الثامنة مساء على كل أنحاء البلاد، في إطار الوقاية من كورونا، وخربت مجموعات من الشبان عددا من الممتلكات، من بينها إضرام النيران في 30 سيارة، حسب ما نقلته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن مصادر أمنية، فيما تحدثت القناة التلفزيونية “فرانس 3” ومجلة “لوبوان” عن إحراق 60 سيارة واعتقالات.

في بوفزهايم، القريبة من مدينة ستراسبورغ، بإقليم “با – رين”، قتل شاب في الـ 25 من عمره في انفجار لعبته النارية التي أدت إلى فصل رأسه عن جسده وأصيب صديقه بجروح، كما جرح 3 أشخاص آخرون في بلدات قريبة بسبب حوادث مرتبطة هي الأخرى بالألعاب النارية.

في ليورون، انتهك 2000 شخص القيود الصحية ونظموا حفلا صاخبا غير آبهين بقوات الأمن حيث اشتبك عدد منهم بالحجارة مع رجال الدرك، مما أدى إلى إصابة 3 من الدركيين بجروح خفيفة، حسب قناة تلفزيون “فرانس إنفو”، وتم إحراق إحدى عرباتهم.

بشكل عام، تعتبر السلطات الفرنسية أن احتفالات حلول السنة الجديدة، التي جند لتأمينها 100 ألف شرطي ودركي عبر البلاد مقابل 20 ألفا في الليالي العادية، كانت أقل عنفا وتخللتها حوادث أقل مقارنة بالسنوات السابقة حسب وزارة الداخلية الفرنسية.

في سنة 2019، على سبيل المقارنة، تم إضرام النيران في مئات السيارات عبر البلاد ووصلت إلى أكثر من 1000 حسب بعض المصادر، وذلك بحسب RT.

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