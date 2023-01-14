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بالفيديو.. فيضانات "كارثية" تهدد ولاية كاليفورنيا الأمريكية

منذ 20 دقيقة
كاليفورنيا تستعد لفيضانات "كارثية"

كاليفورنيا تستعد لفيضانات "كارثية" (رويترز)

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حذر خبراء الأرصاد الجوية الجمعة من أن وسط كاليفورنيا معرض لخطر “فيضانات كارثية” في نهاية هذا الأسبوع، في وقت تضرب عاصفة هي الثامنة على التوالي أراض غير قادرة على امتصاص مزيد من الأمطار.

وتشهد الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة منذ ثلاثة أسابيع هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية. وأودت سلسلة من العواصف بحياة 19 شخصا على الأقل وفقا للسلطات بسبب فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط أشجار.

وسجل منخفض جوي جديد في كاليفورنيا الجمعة ما أثار قلق السلطات في وسط الولاية. وفقا للتوقعات، قد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم بسبب ارتفاع الأمواج، وقد تغمر المياه مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية من أن “وادي ساليناس السفلي بكامله سيشهد فيضانات كارثية”.

وأضافت أن “مدينة ساليناس بكاملها معرضة لخطر الفيضانات. وستغرق معظم مناطق كاستروفيل. وستفيض كل الطرق القريبة من نهر ساليناس وستصبح غير سالكة”، ومن المتوقع أن تغمر المياه أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

وكل البنية التحتية والطرق والمنازل معرضة لخطر حدوث أضرار جسيمة.

وتلقت نواح عدة في المنطقة أوامر بالإخلاء، فيما شبه جزيرة مونتيري مهددة بالانقطاع عن العالم إذا تسببت المياه بقطع الطرق.

وحذر مسؤولون في مونتيري في وقت سابق هذا الأسبوع من أن “سكان شبه الجزيرة ومنطقة ساليناس يجب أن يتوقعوا أن يعزلوا لمدة يومين أو ثلاثة”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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