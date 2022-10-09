بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول

وقع انفجار ضخم في مبنى في منطقة كاديكوي في مدينة اسطنبول التركية، وعلى الفور تم إرسال عدد كبير من رجال الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث.

والي إسطنبول يرلي قايا أعلن عن وفاة 3 أشخاص في الانفجار، وأضاف وفق ما نشرت وسائل اعلام تركية أن سبب الانفجار تسريب للغاز الطبيعي في البناء

وبحسب ما نقلته وكالة اخلاص خبر التركية، أن الانفجار وفق التحريات الاولية، ناجم عن تسرب غاز طبيعي في الطابق الثالث من المبنى الواقع في شارع أوزبيي.

وبينما كان سكان المبنى يغادرون بسرعة ، تم إرسال رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى مكان الحادث فور إخطارهم

وأشارت الى أنه تم السيطرة على الحريق ومازالت التحقيقات وفرق الانقاذ مستمرة في عملها