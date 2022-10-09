الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2022 9:55 مساءً
انفجار ضخم في مدينة اسطنبول

انفجار ضخم في مدينة اسطنبول

A A A
طباعة المقال

وقع انفجار ضخم في مبنى في منطقة كاديكوي في مدينة اسطنبول التركية، وعلى الفور تم إرسال عدد كبير من رجال الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث.

والي إسطنبول يرلي قايا أعلن عن وفاة 3 أشخاص في الانفجار، وأضاف وفق ما نشرت وسائل اعلام تركية أن سبب الانفجار تسريب للغاز الطبيعي في البناء

وبحسب ما نقلته وكالة اخلاص خبر التركية، أن الانفجار وفق التحريات الاولية، ناجم عن تسرب غاز طبيعي في الطابق الثالث من المبنى الواقع في شارع أوزبيي.

وبينما كان سكان المبنى يغادرون بسرعة ، تم إرسال رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى مكان الحادث فور إخطارهم

وأشارت الى أنه تم السيطرة على الحريق ومازالت التحقيقات وفرق الانقاذ مستمرة في عملها

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين: أوكرانيا دبرت تفجير جسر القرم
    شروين حاجي بور
    إنتفاضة إيران
    مغني "نشيد الثورة الإيرانية" يظهر في فيديو عقب الإفراج عنه
    حرب- أرشيفية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مسؤول أمريكي: تحذير بايدن من "حرب نهاية العالم" يعكس مخاطر كبيرة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    كابوس حقيقي.. فيديو يُظهر أفعى على متن طائرة تجبرها على الهبوط اضطراريًا
    منطقة "فريولي فينيتسيا جوليا" الإيطالية
    منطقة سياحية في إيطاليا ستدفع لك لزيارتها.. بشرط واحد!
    صورة من الفيديو
    إنتفاضة إيران
    بالفيديو.. صورة خامنئي تحترق خلال نشرة المساء على التلفزيون الإيراني!