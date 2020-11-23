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بالفيديو – قتلى وجرحى بحادثة طعن داخل كنيسة في كاليفورنيا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2020 9:58 صباحًا
الشرطة

الشرطة

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قتل شخصان وأصيب آخرين في عملية طعن بكنيسة بمنطقة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

كما أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به في حادثة الطعن.

وقال عمدة المدينة سان  ليكاردو في تغريدة في وقت متأخر الأحد: “قلوبنا مع عائلات أفراد المجتمعين اللذين استسلما متأثرين بجروح طعنة في هجوم على كنيسة غريس المعمدانية بوسط المدينة.”

وقالت شرطة سان خوسيه على تويتر، إن رجال الشرطة توجهوا الى الكنيسة إثر ورود خبر حادث طعن. وأكدت الإدارة الوفيات وقالت إن عدة أشخاص أصيبوا وكانت اصابات بعضهم مهددة للحياة.

وقال ليكاردو أيضًا في تغريدته إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به. وأضافت الشرطة أنه لم تكن هناك قداس وقت الطعن، لكن تم إحضار المشردين إلى الكنيسة نظرا لبرودة الطقس

    المصدر :
  • الحرة

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