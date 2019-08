بالفيديو: قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في أميركا

لم تكد الولايات المتحدة تستفيق من حادث دموي في تكساس قتل خلاله 20 شخصا، حتى أعلنت الشرطة عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم بسلاح ناري شهدته ولاية أوهايو.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث الثاني وقع خارج مطعم، بعد ساعات من إطلاق نار في متجر بولاية تكساس. وقال متحدث باسم الشرطة إن 16 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى بعد هجوم أوهايو، فيما أكدت مصادر مقتل منفذ الهجوم.

وقال شاهد عيان كان يجلس خارج المطعم، إن شخصا ما اقترب وأطلق النار بشكل عشوائي على المارة

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi

— Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019