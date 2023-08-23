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بالفيديو.. قتلى ومفقودون إثر انهيار جسر للسكك الحديديّة في الهند

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2023 12:34 مساءً
انهيار جسر للسكك الحديديّة في الهند

انهيار جسر للسكك الحديديّة في الهند

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أعلن مسؤولون في الهند أنّ 17 عاملًا على الأقل قُتلوا، وسط مخاوف من وجود آخرين محاصرين تحت الأنقاض، بعد انهيار جسر قيد الإنشاء للسكك الحديدية في ولاية ميزورام، في شمال شرقي البلاد، اليوم الأربعاء.

ووقع الحادث في بلدة سايرانغ على بعد 20 كيلومترًا من مدينة أيزول عاصمة الولاية، وفقًا لما ذكره رئيس وزراء الولاية زورامتانجا في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا).

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما يتراوح بين 35 و40 عاملًا كانوا في الموقع عندما وقع الحادث.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصة إكس: “عمليات الإنقاذ جارية ويتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين”.

ومثل هذه الحوادث المتعلقة بالجسور ليست أمرًا نادرًا في الهند.

وانهار في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في موربي في ولاية جوجارات في غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 135 شخصًا.

وفي يونيو/ حزيران، انهار جسر معلق تحت الإنشاء في ولاية بيهار، وهي أفقر ولايات البلاد، مما أدى إلى مقتل شخص واحد.

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