بالفيديو.. قتلى ومفقودون إثر انهيار جسر للسكك الحديديّة في الهند

أعلن مسؤولون في الهند أنّ 17 عاملًا على الأقل قُتلوا، وسط مخاوف من وجود آخرين محاصرين تحت الأنقاض، بعد انهيار جسر قيد الإنشاء للسكك الحديدية في ولاية ميزورام، في شمال شرقي البلاد، اليوم الأربعاء.

ووقع الحادث في بلدة سايرانغ على بعد 20 كيلومترًا من مدينة أيزول عاصمة الولاية، وفقًا لما ذكره رئيس وزراء الولاية زورامتانجا في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا).

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما يتراوح بين 35 و40 عاملًا كانوا في الموقع عندما وقع الحادث.

#WATCH : Moments after the under construction railway bridge collapsed near Sairang in #Mizoram at around 11 am on Wednesday morning. At least 17 confirmed dead, many still feared trapped. Rescue work is on. https://t.co/dRLAh3o7zt pic.twitter.com/N4f8JCrPb7

— News The Truth (@NewsTheTruthh) August 23, 2023