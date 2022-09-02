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بالفيديو.. قراصنة يشلّون وسط موسكو من خلال اختراق تطبيق "تاكسي"

منذ 18 دقيقة
صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

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تمكّن قراصنة مجهولون من استهداف تطبيق روسي لسيارات الأجرة، أرسلوا من خلاله مئات السائقين إلى العنوان نفسه في موسكو، ممّا تسبّب في اختناقات مرورية ضخمة وسط المدينة.

شركة “Yandex Taxi”، وهي تطبيق روسي مشابه لأوبر، أكّدت وقوع الحادثة. وقالت في بيان نشره موقع “فوربس” باللغة الروسية إنها تعرضت صباح الخميس 1 أيلول لهجوم سيبراني حاول من خلاله المهاجمون تعطيل الخدمة عندما تلقّى مئات السائقين طلبات للتوجه لذات المنطقة.

وقال مغردون إنه ونتيجة لهذا الاختراق، فقد توجهّت سيارات الأجرة لشارع “Kutuzovsky Prospekt” وهو طريق رئيسي يمتد من الشرق إلى الغرب ويؤدي إلى وسط العاصمة الروسية.

ونادرا ما يكون هذا الطريق مزدحمًا لاحتوائه على عشرة ممرات، ومع ذلك، أمضى السائقون أكثر من 40 دقيقة وهم عالقون وسط الزحمة.

في السياق، قالت الشركة إن قسم الأمن لديها “أوقف على الفور محاولات طلب سيارات الأجرة المزيفة”، لكنّ ذلك لم يمنع من استمرار الزحمة. وأشارت إلى أنها تمكنت من معالجة الثغرة الأمنية التي سمحت بحصول الاختراق.

ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الخرق، لكنه يأتي في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية غزوها لأوكرانيا المجاورة.

وبالإضافة إلى المعارك على الأرض، انخرط الجانبان أيضا في حرب إلكترونية استهدفت مرافق حيوية وبنى تحتية في كلا البلدين.

    المصدر :
  • الحرة

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