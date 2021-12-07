بالفيديو: قصف إسرائيلي على سوريا والنيران اشتعلت في الميناء

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” التابعة للنظام السوري، فجر الثلاثاء، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري الذي يقع غرب المدينة.

ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري سوري قوله إن طائرات إسرائيلية محلقة فوق البحر المتوسط أطلقت عدة صواريخ عند الساعة 01:23 فجرا بالتوقيت المحلي صوب ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

وأشار المصدر “إلى أن العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان”.

ونشرت الوكالة الرسمية السورية مقطع فيديو يظهر تصاعد ألسنة اللهب تتصاعد من ساحة الحاويات في الميناء.

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقال محافظ اللاذقية عامر هلال: “فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ”، مشيرا إلى أن الفرق تعمل حالياً على تبريد الموقع.

وكانت الوكالة الرسمية أوردت في وقت سابق أنه تم سماع دوي انفجارات في محافظة اللاذقية، قبل أن تضيف أن الدفاعات الجوية السورية “تتصدى لعدوان إسرائيلي” في أجواء المدينة.