بالفيديو.. كييف تتحدى موسكو من قلب ليمان

بعد إعلان الجيش الأوكراني أنه يحاصر آلاف الجنود الروس في محيط بلدة ليمان المهمة في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا، نشر أحد المسؤولين في مكتب الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي، فيديو يؤكد دخول قوات بلاده البلدة.

وأظهر المقطع المصور عدداً من الجنود الأوكران السبت، عند مشارف البلدة الشرقية يرفعون علم بلادهم.

Ukrainian troops have entered Lyman pic.twitter.com/gmkcfULjp2 — Illia Ponomarenko🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 1, 2022

فيما قال أحد الجنود قبل أن يثبت العلم “هذا علامة ترحيب “في إشارة إلى العالم”، نحن في طريقنا إلى قلب ليمان”.

بدوره أكد سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية شرقاً أنهم دخلوا البلدة، التي ظلت معقلا للقوات الروسية لفترة طويلة، مضيفا أن القتال يشتد.

أتى ذلك، بعد أن أفاد في وقت سابق اليوم أن آلاف الجنود الروس محاصرون في محيط ليمان، في رد ميداني قوي على الكرملين بعد يوم من إعلانه ضم تلك المنطقة إلى روسيا.

كما أشار إلى أن هناك ما بين و5500 جندي روسي محاصرون، لكن العدد ربما يكون انخفض بسبب الخسائر في صفوف الجنود الذين حاولوا الفرار من الحصار.

إلى ذلك، قال المتحدث العسكري إن السيطرة على ليمان ستسمح لكييف بالتقدم إلى منطقة لوغانسك، التي أعلنت موسكو السيطرة عليها بالكامل في بداية يوليو بعد تقدم بطيء وقصف لعدة أسابيع، وأضاف “ليمان مهمة لأنها الخطوة التالية نحو تحرير دونباس، فهي فرصة للذهاب لأبعد من كريمينا وسيفيرودونيتسك”.

إلا أنه أكد في الوقت عينه أن العملية العسكرية لا تزال جارية في ما يحاول بعض الجنود الروس الفرار”.

ذكر أن السيطرة على هذه البلدة ستمثل انتكاسة مهمة لروسيا لاسيما بعد إعلان رئيسها فلاديمير بوتين ضم منطقة دونيتسك مع ثلاثة أقاليم أخرى خلال احتفال في موسكو الجمعة نددت به كييف والغرب باعتباره “هزلاً”.

هذا بالإضافة إلى أن ليمان تشكل مركزا لوجستياً مهما تستخدمه القوات الروسية في شمال منطقة دونيتسك، لذا سيمثل سقوطها أكبر مكسب ميداني لأوكرانيا منذ هجومها المضاد الخاطف في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد الشهر الماضي.