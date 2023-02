بالفيديو.. لحظات إسقاط منطاد التجسس الصيني قبالة ساحل ساوث كارولينا

قال شاهد من رويترز ومسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة أسقطت (السبت 4-2-2023) ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني أثناء تحليقه قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد اليوم السبت.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن وافق على خطة عسكرية لإسقاط المنطاد في حين أمرت الحكومة بوقف الرحلات الجوية حول ساحل ساوث كارولاينا بسبب “جهود تتعلق بالأمن القومي”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي في بيان إن مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد في المياه قبالة ساحل ساوث كارولاينا.

وكانت واشنطن قد وصفت تحليق المنطاد بأنه “انتهاك واضح” للسيادة الأمريكية.

وفي وقت سابق اليوم، قال بايدن إن الولايات المتحدة “ستتولى أمر” ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني جرى تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.

وقال مصور لرويترز إنه شاهد عملية إسقاط ما يشتبه بأنه المنطاد.

وعبرت الصين عن أسفها لأن “المنطاد” المستخدم للأرصاد الجوية المدنية والأغراض العلمية الأخرى ضل طريقه ودخل إلى المجال الجوي للولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إن تحليق “المنطاد” فوق الولايات المتحدة كان بسبب قوة قاهرة، واتهمت الساسة ووسائل الإعلام الأمريكية باستغلال الحادث لتشويه سمعة الصين.

وتتابع البارجة الأمريكية USS CARTER HALL مكان سقوط حطام المنطاد الصيني في المحيط الأطلسي.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أعلنت أنها أوقفت رحلات المغادرة والوصول في ثلاثة مطارات منها مطار ميرتل بيتش الدولي في ساوث كارولاينا اليوم السبت بسبب “جهود تتعلق بالأمن القومي” وسط جدل حول انتهاك منطاد صيني المجال الجوي للبلاد.

وقالت الهيئة في بيان إنها “أوقفت الرحلات المغادرة والآتية إلى مطار ويلمنغتون (كارولاينا الشمالية) ومطار ميرتل بيتش الدولي ومطار تشارلستون الدولي (كارولاينا الجنوبية) في إطار إجراء يتعلق بالأمن القومي اتخذته وزارة الدفاع الأميركية”.

