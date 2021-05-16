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بالفيديو.. لحظات مرعبة لانهيار مدرج في كنيس يهودي في مستوطنة “جفعات زئيف”

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 16 - مايو - 2021 8:30 مساءً

انهيار مدرج في كنيس يهودي في مسوطنة "جفعات زئيف"

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فادت مصادر طبية إسرائيلية عن وقوع عشرات الإصابات، نتيجة انهيار وقع مشاء اليوم في مدرج داخل كنيس يهودي، خلال طقوس دينية بمناسبة عيد الـ” فوعوت”. وأشارت بعض المصادر الى وقوع نحو 60 جريحا.

من جانبه افاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي كايد ظاهر ان ” انهيارا وقع في كنيس في جفعات زئيف والاعلان عن وقوع عدة مصابين.اصابات ومصلين تحت الانقاذ والحديث عن عشرات الاصابات .طواقم اطفاء وانقاذ تعمل في المكان”.

فيما أفادت “نجمة داوود الحمراء” انه من بين المصابين هنالك نحو 10 اشخاص في حالة خطيرة حتى حرجة.

 

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