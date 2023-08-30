بالفيديو.. لحظة إعلان الانقلاب العسكري في الغابون

بعدما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة، أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني توليها السلطة كما وإلغاء النتائج المعلنة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة إعلان الانقلاب العسكري على السلطة في الغابون، من خلال إعلان لمجموعة من ضباط الجيش على التلفزيون الرسمي في البلد الإفريقي.

المجموعة المؤلفة من نحو 12 عسكرياً غابونياً، قال أحدهم إنه يتحدث باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات”، مؤكدين أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.

وكان قد أعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات، في وقت سابق اليوم.