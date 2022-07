بالفيديو: لحظة القبض على منفذ هجوم كولورادو

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على منفذ الهجوم الذي وقع أمس في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، وأدى لمقتل 10 أشخاص.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث بثته محطة التلفزيون المحلية “KDVR-TV”، رجلا ملتحيا بلا قميص يجري اقتياده مكبل اليدين، وشخصا على نقالة يجري نقله إلى سيارة إسعاف. وبدا أن ساق الرجل المقيد ملطخة بالدماء.

كما أظهرت لقطات جوية تواجدا مكثفا لسلطات إنفاذ القانون خارج المركز التجاري، إلى جانب سيارتي إسعاف على الأقل.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH

— Reuters (@Reuters) March 22, 2021