بالفيديو.. لحظة تنفيذ عملية الدهس في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن إصابة عدد من عناصرها لدى قيام شاب فلسطيني بدهسهم بسيارة كان يقودها على نقطة لهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأفادت مصار طبية أن عدد الإصابات حتى الآن هو 7 إصابة أحدهم خطيرة، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان منفذ الهجوم ما زال على قيد الحياة أم لا.

ووقع الهجوم عند مدخل حي الشيخ جراح، الذي يواجه عدد من سكانه الفلسطينيين تهديدا بالطرد لصالح الجمعيات الاستيطانية.

ويتمركز الجنود الإسرائيليون منذ عدة أسابيع عند مداخل الحي، ويدققون في هويات الداخلين إليه والخارجين منه.

وعلى الفور، قامت الشرطة بإغلاق المنطقة بشكل كامل، وبدأت حالة استنفار واسعة في المنطقة، وسط حالة من الغموض لدى الأجهزة الأمنية بشأن الكيفية التي اخترق بها المنفذ الحواجز، وتمكن من الوصول إلى النقطة التي يوجد بها عناصر الشرطة والجنود الإسرائيليون.

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة شرطيين في محاولة الدهس بحي الشيخ جراح، وعن إطلاق النار على المنفذ.