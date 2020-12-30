برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بالفيديو: لحظة سقوط صاروخ على مطار عدن

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2020 4:25 مساءً
انفجاران في مطار عدن

انفجاران في مطار عدن

A A A
طباعة المقال

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية مقطع فيديو وثقت فيه سقوط صاروخ على مطار عدن ظهر اليوم الأربعاء، وأسفر الانفجار بحسب وزارة الصحة اليمنية عن مقتل 22 شخصا وجرح العشرات، ونقلوا إلى المستشفيات في المحافظة.

ويظهر المقطع ما يمكن أن يكون صاروخا أو اثنين يعتقد أن جماعة الحوثيين أطلقتهم من مناطق تسيطر عليها في محافظتي تعز وذمار.

ولم تتضح بعد نوعية الصواريخ التي أطلقت ولا عددها على وجه الدقة، فيما يجري الحديث عن انفجار طائرة مسيرة قبل سقوط المقذوفات.

والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات أسلوب معهود للعمليات التي ينفذها الحوثيون ضد أهدافهم.

واتهمت الحكومة اليمنية فور وقوع الهجوم جماعة الحوثيين بالمسؤولية عن الانفجار الذي تزامن مع وصول أعضاء الحكومة التوافقية التي شكلت مؤخرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، وأدت اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

كورونا المانيا
الصحة الألمانية: لا عودة للحياة الطبيعية في الوقت الراهن
كورونا ايران
طهران تعلن: سنشتري اللقاح من أوروبا بأموال عراقية!
معين عبد الملك
بعد نجاته من هجوم المطار… هذا ما قاله رئيس وزراء اليمن

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن أرض يأجوج ومأجوج
تفاصيل صادمة.. هل يكون هذا المكان حقاً هو أرض يأجوج ومأجوج؟!
ماهر الاسد
ماهر الأسد وشى بـ”كبتاغون” حزب الله للسلطات الايطالية
القرض الحسن
“القرض الفخ”… بوابة “حزب الله” لجني المليارات