بالفيديو: لقطات “مرعبة” سجلتها كاميرات المراقبة لانفجار ناشفيل في أميركا

استيقظ سكان مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الاميركية اليوم الجمعة على صوت انفجار ضخم تبين أنه ناجم عن سيارة مفخخة، أدت إلى وقع 3 إصابات على الاقل، بالإضافة إلى الأضرار المادية.

وتداولت وسائل الإعلام الأميركية مشاهد فيديو توثق لحظات الانفجار الذي وقع وسط مدينة ناشفيل، الذي يعتقد أنه ناتج عن عمل متعمد.

وتظهر مشاهد الفيديو التي سجلتها عدسات كاميرات المراقبة في أحد المنازل تطاير الزجاج بسبب ضغط الانفجار الكبير وحدوث أضرار جسيمة داخل المنازل.

ويظهر فيديو آخر نشرته وكالة أميركية على “يوتيوب” وجود حرائق داخل الأبنية المجاورة لمكان الانفجار، ويمكن سماع صراخ المواطنين في المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي مقتضب، صباح الجمعة، قال المتحدث دون آرون إن وحدة الأجهزة الخطرة التابعة للشرطة كانت متجهة إلى وسط المدينة استجابة لبلاغ حول سيارة مشبوهة عندما وقع “انفجار كبير” بها، مضيفا: “نعتقد أن الانفجار كان متعمدا”.

وقال آرون إن الحادث قيد التحقيق من قبل وكالات متعددة، محلية واتحادية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

تنفذ الشرطة ودورية الطرق السريعة في ولاية تينيسي إغلاقا للمنطقة من أجل التحقيق، كما سيتم تقييد الوصول من الطريق السريع عبر المنطقة المجاورة وفقا للمتحدث باسم الشرطة.

WATCH: Security camera footage of a condo at the Exchange Lofts on Church Street shows the moment of the explosion in downtown Nashville. Video courtesy of Kirt Webster. pic.twitter.com/jtQGoE5Urz

— WSMV News4 Nashville (@WSMV) December 25, 2020