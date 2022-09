بالفيديو.. محاولة اغتيال رئيسة الأرجنتين السابقة

في لقطة مرعبة، حاول رجل اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتينية، عندما وضع مسدسا أمام وجهها مباشرة، ولكنه فشل في إطلاق النار بسبب “فشل تقني”.

واعتقل رجل الخميس في الأرجنتين لإقدامه على تصويب سلاح باتجاه نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر أثناء عودتها إلى منزلها، وفق ما أعلن وزير الأمن أنيبال فيرنانديز.

وبثت قنوات تلفزيونية عدة صورة لهذا الشخص خلال تصويبه سلاحا باتجاه رأس كيرشنر أثناء خروجها من سيارة كانت تقلها إلى منزلها، وقال الوزير: “الآن يجب تحليل الوضع من جانب طاقم الشرطة العلمية لتحليل بصمات أصابع هذا الشخص وقدرته والاستعداد الذي كان لديه”.

والرجل الذي لم يطلق النار، اقترب من كيرشنر وسط حشد كان ينتظر لإلقاء التحية عليها ولطلب توقيعها على كتاب يروي سيرتها الذاتية.

وقالت صحيفة “الغارديان”، إن الرجل هو برايزيلي الجنسية، ويبلغ من العمر 35 عاما، وإن المسدس من نوع “9 مليمتر” واجه فشلا تقنيا عند التصويب من مسافة قريبة.

Assasination attempt on Argentina’s vicepresident Cristina Kirchner, gun fails to fire. Assailant, 35-year-old Brazilian, has been arrested.pic.twitter.com/0UWlNL6DBI

