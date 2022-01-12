بالفيديو: محتجون على إلزامية التطعيم حاولوا اقتحام البرلمان البلغاري

اشتبك محتجون مناهضون لإلزامية التطعيم ضد كورونا وقيود الفيروس مع الشرطة في العاصمة البلغارية صوفيا، فيما حاول بعضهم ‏اقتحام البرلمان‎.‎ ومنع الوجود الأمني الكثيف المحتجين من دخول البرلمان، فيما تم اعتقال بعض المحتجين‎.‎

وأصيب عدد من الأشخاص بينهم أفراد شرطة في الاشتباكات‎.‎ وبعد ذلك، أعيد المحتجون إلى الخارج، وطوقت الشرطة المنطقة والمبنى‎.‎

وساد العنف التظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة قومية تعارض إجراءات تتخذها الحكومة، تتمثل بفرض ارتداء الكمامات ‏إجبارياً وتلقي اللقاح المضاد لكورونا‎.‎

وقال زعيم حزب “إحياء” ‏كوستادين كوستادينوف، قبيل الاحتجاج إن “هدف التحرك هو القضاء على القيود وخاصة وأولا (الجواز ‏الأخضر) غير الدستوري”.‏

واعتصم نحو ألف محتج لوحوا بأعلام قومية وغنوا أغنيات وطنية في الساحة أمام مبنى البرلمان، وقالوا إنهم يخططون للبقاء هناك ‏حتى تلبى مطالبهم‎.‎