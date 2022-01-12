الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: محتجون على إلزامية التطعيم حاولوا اقتحام البرلمان البلغاري

12 - يناير - 2022
بلغاريا كورونا

بلغاريا كورونا

A A A
طباعة المقال

اشتبك محتجون مناهضون لإلزامية التطعيم ضد كورونا وقيود الفيروس مع الشرطة في العاصمة البلغارية صوفيا، فيما حاول بعضهم ‏اقتحام البرلمان‎.‎ ومنع الوجود الأمني الكثيف المحتجين من دخول البرلمان، فيما تم اعتقال بعض المحتجين‎.‎

وأصيب عدد من الأشخاص بينهم أفراد شرطة في الاشتباكات‎.‎ وبعد ذلك، أعيد المحتجون إلى الخارج، وطوقت الشرطة المنطقة والمبنى‎.‎

وساد العنف التظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة قومية تعارض إجراءات تتخذها الحكومة، تتمثل بفرض ارتداء الكمامات ‏إجبارياً وتلقي اللقاح المضاد لكورونا‎.‎

وقال زعيم حزب “إحياء” ‏كوستادين كوستادينوف، قبيل الاحتجاج إن “هدف التحرك هو القضاء على القيود وخاصة وأولا (الجواز ‏الأخضر) غير الدستوري”.‏

واعتصم نحو ألف محتج لوحوا بأعلام قومية وغنوا أغنيات وطنية في الساحة أمام مبنى البرلمان، وقالوا إنهم يخططون للبقاء هناك ‏حتى تلبى مطالبهم‎.‎

    المزيد من أخبار العالم

    الهجرة غير شرعية - تعبيرية
    المغرب.. انتشال 8 جثث مهاجرين في قارب
    فرنسا.. 1700 إصابة بجدري القرود ودعوة من وزير الصحة
    النفط
    مع تراجع الدولار.. أسعار النفط ترتفع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن
    قائد الجيش العماد جوزف عون
    الانتخابات الرئاسية.. قائد الجيش الأوفر حظًّا؟