بالفيديو: محتجون على إلزامية التطعيم حاولوا اقتحام البرلمان البلغاري

اشتبك محتجون مناهضون لإلزامية التطعيم ضد كورونا وقيود الفيروس مع الشرطة في العاصمة البلغارية صوفيا، فيما حاول بعضهم اقتحام البرلمان. ومنع الوجود الأمني الكثيف المحتجين من دخول البرلمان، فيما تم اعتقال بعض المحتجين.
وأصيب عدد من الأشخاص بينهم أفراد شرطة في الاشتباكات. وبعد ذلك، أعيد المحتجون إلى الخارج، وطوقت الشرطة المنطقة والمبنى.
وساد العنف التظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة قومية تعارض إجراءات تتخذها الحكومة، تتمثل بفرض ارتداء الكمامات إجبارياً وتلقي اللقاح المضاد لكورونا.
وقال زعيم حزب “إحياء” كوستادين كوستادينوف، قبيل الاحتجاج إن “هدف التحرك هو القضاء على القيود وخاصة وأولا (الجواز الأخضر) غير الدستوري”.
واعتصم نحو ألف محتج لوحوا بأعلام قومية وغنوا أغنيات وطنية في الساحة أمام مبنى البرلمان، وقالوا إنهم يخططون للبقاء هناك حتى تلبى مطالبهم.