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بالفيديو.. محتجون غاضبون في إيران يحرقون مقر "رئيسي" الانتخابي

8 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 11:54 مساءً
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

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أقدم عدد من المحتجين الغاضبين على إحراق مقر المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي في مدينة لردكان بمحافظة جهار محل وبختياري جنوب غربي البلاد.

وقال نشطاء، إن “الحريق متعمد وطال المقر وصورة للمرشح رئيسي”، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي على الحادث.

يذكر أن مركز “آي إس بي إيهISPA” الرسمي لاستطلاعات الرأي في ‎إيران كشف أن توقعات نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية صعدت بنسبة ضئيلة لتصل إلى 38% بعد المناظرة الأولى لمرشحي ‎الانتخابات، كما أوضح المركز أن أكثر من ثلاثين بالمئة من الإيرانيين شاهدوا مناظرة مرشحي ‎الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي.

ومن المرجح أن يكون الإقبال على التصويت ضعيفا في السباق الذي يدور بين سبعة مرشحين، هم خمسة محافظين ومعتدلان غير بارزين، خصوصاً بعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور عددا من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين.

 

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