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بالفيديو.. مصافي عسقلان تشتعل بعد استهدافها بصواريخ المقاومة الفلسطينية

منذ 4 ساعات
مصافي عسقلان تشتعل بعد استهدافها بصواريخ المقاومة الفلسطينية

مصافي عسقلان تشتعل بعد استهدافها بصواريخ المقاومة الفلسطينية

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لقيت امرأة إسرائيلية مصرعها اليوم، وأصيب 26 آخرين  إثنان إصابتهما خطيرة إثر القصف الصاروخي الذي نفذته المقاومة واستهدف تل أبيب.

وقالت “كتائب القسام” في بيان مساء الثلاثاء “الآن وتنفيذا لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية”.

وأكدت “سرايا القدس” أنه سيكون هناك رد آخر من الساعة التاسعة بتوقيت البهاء وتوقيت البهاء هو مصطلح يشير إلى قائد السرايا بهاء أبو العطا.

وفي عسقلان اندلعت النيران في انبوب نفط اسرائيلي في عسقلان عقب اصابته بصاروخ أطلق من غزة.

وخط أنابيب النفط المتضر هو خط اشكلون واشتعلت النيران في خزان وقود بمنشأة للبنية التحتية النفطية بالقرب من إيلات.

وأكد مسؤول إسرائيلي في قطاع الطاقة لوكالة “رويترز” أن “خط أنابيب إسرائيلي أصيب”، دون ذكر تفاصيل.

 

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