بالفيديو.. مطاردة كـ"العاب الفيديو" تستمر لـ 3 ساعات في اميركا

قد يعتبر الامر خيالياً، ولكن ممكن لألعاب الفيديو ان تأثر على عقولنا، بحيث طاردت شرطة ولاية كارولينا الشمالية الأميركية لصاً لمدة 3 ساعات، سرق خلالها أربع سيارات وصدمها مرتين في وضح النهار، بحسب ما كشف مقطع مصور نشرته الشرطة.

وكأنها لعبة “GTA” فقد فر الشاب تايلر هاردينغ، الذي يبلغ 26 عاماً، من سيارات الشرطة في مطاردة مثيرة كتلك الموجودة في ألعاب الفيديو، حيث انطلق بسرعة على الأرصفة، ومرّ بشكل خطير عبر حركة المرور.

وبدأت المطاردة في العاشرة من صباح يوم الأربعاء عندما استجابت الشرطة لمكالمة اقتحام ودخول، حيث أفادت إحدى السكان بأنها وجدت سيارتها الجيب قد سُرقت، بحسب موقع “نيويورك بوست”.

واستخدمت الشرطة جهاز تتبع GPS لتحديد موقع السيارة المسروقة، لكن اللص فر عندما اقترب منه الضباط.

إلى ذلك، قال رجال الشرطة إن هاردينغ شوهد وهو يتخلى عن سيارة الجيب المسروقة ويقفز في شاحنة بيك آب بيضاء مسروقة مع شقيقته كريستا هاردينغ البالغة من العمر 28 عاماً.

On Wednesday, a man led police on a two-hour high-speed chase around Charlotte, North Carolina. The man crashed into at least two other drivers and stole four additional vehicles during the chase. pic.twitter.com/qLnrB5Nzuq — CBS News (@CBSNews) July 7, 2022

وأضاف البيان أنهم عبروا الحدود إلى ساوث كارولينا لكنهم عادوا بعد أن حاول نائب عمدة محلي إيقافهم.

بالعودة إلى منطقة شارلوت، ذهب اللص وشقيقته إلى موقف سيارات Walmart وقاموا بتبديل المركبات مرة أخرى لييسرق سيارة تويوتا كورولا تركت في مكانها، تاركاً شقيقته وراءه.

عقب ذلك، توجه إلى سيارة متوقفة عند إشارات المرور على طريق جونسون وترك سيارة التويوتا.

وأظهرت الصور أنه حاول لفترة وجيزة سحب سائق السيارة المتضررة، لكنه انطلق بسرعة وقفز إلى سيارة إنفينيتي سوداء.

وشوهد هاردينغ وهو يقطع الضوء الأحمر ويخرج إلى سيارة أخرى في نهاية المطاردة، حوالي الساعة 1:30 مساءً، ثم قفز من السيارة ويداه مرفوعتان قبل أن يحتشده رجال الشرطة.

فيما يواجه الآن عددا كبيرا من التهم بما في ذلك ثلاث تهم سرقة مركبات وقد يوجه رجال الشرطة مزيدًا من التهم.

وفي أول ظهور له أمام المحكمة يوم الجمعة، تم رفع كفالته من 115000 دولار إلى 800000 دولار.