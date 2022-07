بالفيديو.. مطاردة كـ"العاب الفيديو" تستمر لـ 3 ساعات في اميركا

قد يعتبر الامر خيالياً، ولكن ممكن لألعاب الفيديو ان تأثر على عقولنا، بحيث طاردت شرطة ولاية كارولينا الشمالية الأميركية لصاً لمدة 3 ساعات، سرق خلالها أربع سيارات وصدمها مرتين في وضح النهار، بحسب ما كشف مقطع مصور نشرته الشرطة.

وكأنها لعبة “GTA” فقد فر الشاب تايلر هاردينغ، الذي يبلغ 26 عاماً، من سيارات الشرطة في مطاردة مثيرة كتلك الموجودة في ألعاب الفيديو، حيث انطلق بسرعة على الأرصفة، ومرّ بشكل خطير عبر حركة المرور.

وبدأت المطاردة في العاشرة من صباح يوم الأربعاء عندما استجابت الشرطة لمكالمة اقتحام ودخول، حيث أفادت إحدى السكان بأنها وجدت سيارتها الجيب قد سُرقت، بحسب موقع “نيويورك بوست”.

واستخدمت الشرطة جهاز تتبع GPS لتحديد موقع السيارة المسروقة، لكن اللص فر عندما اقترب منه الضباط.

إلى ذلك، قال رجال الشرطة إن هاردينغ شوهد وهو يتخلى عن سيارة الجيب المسروقة ويقفز في شاحنة بيك آب بيضاء مسروقة مع شقيقته كريستا هاردينغ البالغة من العمر 28 عاماً.

On Wednesday, a man led police on a two-hour high-speed chase around Charlotte, North Carolina. The man crashed into at least two other drivers and stole four additional vehicles during the chase. pic.twitter.com/qLnrB5Nzuq

— CBS News (@CBSNews) July 7, 2022