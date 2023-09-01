بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في السويداء مطالبة برحيل نظام الأسد

في مظاهرات لا مثيل لها من قبل يشتعل الشارع في مدينة السويداء السورية، بمشاركة أعداد كبيرة للمطالبة برحيل النظام الجمعة 1\9\2023، فيما تستمر هذه حركة منذ ايام، وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة وسط تدهور سعر العملة مع انخفاض الدخل وقلة العمل في البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات طويلة، كما والعقوبات الدولية على نظام الأسد.

وفي وقت سابق قال نشطاء المجتمع المدني وشهود إن محتجين يطالبون بإنهاء الحكم السلطوي في سوريا وأغلقوا مقر حزب البعث الحاكم في مدينة السويداء التي تقطنها أغلبية درزية في جنوب غرب البلاد، فيما لم تظهر أي مؤشرات على تراجع الاحتجاجات.

#شاهد: مظاهرة حاشدة لم تشهد السويداء مثيلاً لها من قبل من ناحية الأعداد المشاركة، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة، للمطالبة برحيل النظام.#انتفاضة_السويداء pic.twitter.com/29eXX8LJBP — السويداء 24 (@suwayda24) September 1, 2023

واستخدم شبان ماكينات لحام لإغلاق أبواب مبنى الحزب الذي يتزعمه الرئيس بشار الأسد. ويتولى الحزب السلطة منذ انقلاب عام 1963.

وردد المحتجون هتاف‭”‬ارحل يا بشار بدنا نعيش بكرامة” في الساحة الرئيسية التي أعلن فيها كبار زعماء الدروز الروحيون دعمهم لاحتجاجاتهم لكن دون تأييد دعوات إنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ خمسة عقود.

وبحسب سكان ونشطاء مدنيين، شهدت السويداء إغلاق معظم المؤسسات العامة وإضراب وسائل النقل العام، كما مارست الأعمال التجارية أنشطتها بشكل جزئي. ويزيد عدد سكان المدينة عن 100 ألف نسمة.

وقال ريان معروف، الناشط المدني ورئيس تحرير موقع السويداء 24 الإخباري المحلي إن هذا عصيان مدني لم يحدث من قبل ويحظى بدعم مجتمعي واسع من قطاع كبير من الطائفة الدرزية وزعمائها الدينيين.

وصرح مسؤولون في أحاديث خاصة بأن السلطات التزمت الصمت إزاء اتساع نطاق الاحتجاجات لكنها أصدرت تعليمات للأجهزة الأمنية بالابتعاد عن الأنظار بل وأخلت بعض نقاط التفتيش لتجنب الاحتكاك.