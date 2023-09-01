الجمعة 16 صفر 1445 ﻫ - 1 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في السويداء مطالبة برحيل نظام الأسد

منذ 37 دقيقة
الاحتجاجات في السويداء

الاحتجاجات في السويداء

A A A
طباعة المقال

في مظاهرات لا مثيل لها من قبل يشتعل الشارع في مدينة السويداء السورية، بمشاركة أعداد كبيرة للمطالبة برحيل النظام الجمعة 1\9\2023، فيما تستمر هذه حركة منذ ايام، وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة وسط تدهور سعر العملة مع انخفاض الدخل وقلة العمل في البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات طويلة، كما والعقوبات الدولية على نظام الأسد.

وفي وقت سابق قال نشطاء المجتمع المدني وشهود إن محتجين يطالبون بإنهاء الحكم السلطوي في سوريا وأغلقوا مقر حزب البعث الحاكم في مدينة السويداء التي تقطنها أغلبية درزية في جنوب غرب البلاد، فيما لم تظهر أي مؤشرات على تراجع الاحتجاجات.

واستخدم شبان ماكينات لحام لإغلاق أبواب مبنى الحزب الذي يتزعمه الرئيس بشار الأسد. ويتولى الحزب السلطة منذ انقلاب عام 1963.

وردد المحتجون هتاف‭”‬ارحل يا بشار بدنا نعيش بكرامة” في الساحة الرئيسية التي أعلن فيها كبار زعماء الدروز الروحيون دعمهم لاحتجاجاتهم لكن دون تأييد دعوات إنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ خمسة عقود.

وبحسب سكان ونشطاء مدنيين، شهدت السويداء إغلاق معظم المؤسسات العامة وإضراب وسائل النقل العام، كما مارست الأعمال التجارية أنشطتها بشكل جزئي. ويزيد عدد سكان المدينة عن 100 ألف نسمة.

وقال ريان معروف، الناشط المدني ورئيس تحرير موقع السويداء 24 الإخباري المحلي إن هذا عصيان مدني لم يحدث من قبل ويحظى بدعم مجتمعي واسع من قطاع كبير من الطائفة الدرزية وزعمائها الدينيين.

وصرح مسؤولون في أحاديث خاصة بأن السلطات التزمت الصمت إزاء اتساع نطاق الاحتجاجات لكنها أصدرت تعليمات للأجهزة الأمنية بالابتعاد عن الأنظار بل وأخلت بعض نقاط التفتيش لتجنب الاحتكاك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدولار- رويترز
الدولار لن يفقد مكانته في أي وقت قريب
انقلاب النيجر
مجرد "أخبار مزيفة".. إكواس تنفي اقتراح مرحلة انتقالية في النيجر
الصين والولايات المتحدة
الصين: انخفاض التجارة مع واشنطن "نتيجة مباشرة للتحرّكات الأميركيّة"

الأكثر قراءة

السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
سيف الإسلام القذافي
ليبيا ستنهض وستزأر.. سيف القذافي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان
مجلس الأمن
مواجهة لبنانية إماراتية في مجلس الأمن.. والسبب حزب الله!