بالفيديو.. معركة مسلحة في المكسيك تودي بحياة أحد قادة عصابة "غولفو"

أعلنت السلطات المكسيكية عن مقتل أحد قادة عصابة “غولفو” للمخدرات في المكسيك، المدعو “أرييل تريفينو”.

ولقي تريفينو مصرعه بهجوم خاضه ضد العسكريين والشرطة في مدينة ماتاموروس بولاية تاماوليباس شمال شرقي البلاد.

وأكد حاكم المنطقة فرانسيسكو كابيزا دي فاكا في تغريدة على تويتر يوم السبت، أنه تم إثبات هوية أرييل تريفينو الملقب بـ”تايغر” أحد المشاركين في الهجوم.

وأشار إلى أن تريفينيو كان أحد أكثر المجرمين المطلوبين في الولاية.

وقامت قوات الأمن بتصفية ما مجموعه ثلاثة من أعضاء كارتل المخدرات، واعتقال أربعة آخرين من شركائهم، كما تم ضبط سيارة مصفحة وأربعة أسلحة نارية من بينها بندقية من العيار الثقيل وذخيرة من المجرمين.

ويعد عصابة “غولفو” للمخدرات من أقدم العصابات في المكسيك، ويتورط أعضاؤها في بيع وتهريب المخدرات والأسلحة والخطف والسطو المسلح والابتزاز وغسيل الأموال.