بالفيديو: مقاتلات التحالف العربي تشنّ ضربات واسعة على معاقل الحوثي غرب اليمن

قامت المقاتلات الحربية التابعة لقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بتنفيذ سلسلة واسعة من الغارات الجوية على مواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف غرب اليمن.

ونقلت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، أن مقاتلات التحالف شنت “العديد من الغارات الجوية، مستهدفة عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ومعداتها وعتادها العسكري، وذلك مع استمرار محاولاتها وعملياتها الإرهابية ضد المدنيين في مأرب والجوف”.

وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار الإسناد الجوي لمقاتلي الجيش الوطني اليمني في المحافظتين، فيما تداولت مقطع فيديو قالت إنه يوثق الضربات.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب مليشيا الحوثيين المدعومة من إيران.