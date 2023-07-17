بالفيديو.. مقتل شخص جراء انفجار خزان غاز داخل مطعم في الصين

أعلن مسؤولون في الصين، أن شخصًا لقي حتفه وأُصيب آخر، اليوم الإثنين، جراء انفجار لخزان غاز طهي في مطعم للشواء في إقليم جيانغ سو شرقي البلاد، ممّا أثار مخاوف بشأن السلامة بعد وقوع سلسلة من الحوادث المشابهة الشهر الماضي.

ونُشر مقطع فيديو على الإنترنيت يُظهر واجهات مدمرة لعدّة متاجر في مجمع تجاري من طابقين، ونقل رجال الإنقاذ شخصًا بعيدًا عن مكان الإنفجار.

وقالت السلطات إن الشرطة اعتقلت مالك المطعم، وفتحت تحقيقًا في الحادث.

وفي حزيران/ يونيو، وقع انفجار في مطعم للشواء أسفر عن مقتل 31 شخصًا في منطقة نينغ شيا شمال غربي الصين، وذلك في أحد أسوأ الإنفجارات في الأعوام القليلة الماضية، ممّا دفع الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إصدار أوامر للمسؤولين بمعالجة مخاطر السلامة في جميع أنحاء البلاد.