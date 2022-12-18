الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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بالفيديو.. مقتل مراهقَين وإصابة ثلاثة في مدينة أميركية

منذ ساعتين
قتلى وجرحى في إطلاق نار

قتلى وجرحى في إطلاق نار

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قُتل مراهقان بالرصاص وأصيب ثلاثة قاصرين آخرين في تبادل لإطلاق النار في مجمع سكني، وفق ما أفادت الشرطة في مدينة أتلانتا الأميركية.

فقد قال نائب قائد الشرطة تشارلز هامبتون، إن ضباط الشرطة استجابوا للحادث بالمجمع الواقع في جنوب غرب المدينة. وأعلن عن وفاة ضحيتين في مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

كما ذكر هامبتون أن القتيلين صبيان يبلغان 14 و16 عامًا من العمر، والجرحى صبيان (11 و15 عامًا)، وفتاة (15 عامًا).

فيما أشار إلى أن الحادث نابع من “نزاع على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد إلى إطلاق نار”، مضيفًا أن كلا الجانبين كانا مسلحين، وكان هناك أشخاص عدة يطلقون النار.

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