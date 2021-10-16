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بالفيديو: مقتل 3 وإصابة 7 أشخاص جراء زلزلال في جزيرة بالي

16 - أكتوبر - 2021
مؤشر لقياس الزلازل

مؤشر لقياس الزلازل

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون جراء الزلزال الذي وقع مساء أمس الجمعة في جزيرة بالي الإندونيسية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

ووفقا للمسح الجيولوجي (USGS) ، وقع زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الشرقي من الجزيرة في “الساعة 23.18 يوم الجمعة بالتوقيت العالمي” على عمق 10 كيلومترات.

وقال رئيس فرقة العمل التابعة لوكالة إدارة الكوارث في إقليم بالي إن شخصين لقيا حتفهما في مقاطعة بانجلي، وآخر في كارانجاسيم. وأضاف أن سبعة آخرين أصيبوا في الجزيرة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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