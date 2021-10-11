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بالفيديو: منع رئيس البرازيل من حضور مباراة فريقه المفضل في الدوري المحلي

11 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2021 9:37 صباحًا
رئيس البرازيل

رئيس البرازيل

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لم يتمكن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، من حضور مباراة فريقه المفضل سانتوس ضد ضيفه غريميو في الدوري المحلي لكرة القدم، أمس الأحد، لعدم حيازته على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا.

وكانت المباراة هي الأولى لسانتوس على أرضه بحضور الجماهير، منذ تفشي الفيروس.

وشدد النادي على حضور الجماهير التي حصلت على التطعيم، أو التي قدمت نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.

وقال بولسونارو في مقطع فيديو، إنه أراد مشاهدة مباراة سانتوس ضد غريميو، لكن قيل له إنه بحاجة إلى التطعيم قبل السمح له بحضور اللقاء.

وزعم بولسونارو، أن لديه أجساما مضادة أكثر من أولئك الذين تلقوا اللقاح، لأنه أصيب من قبل بالفيروس.

وكان بولسونارو قد أصيب بفيروس كورونا في العام الماضي، لكنه يرفض التطعيم ضد الفيروس حتى الآن.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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