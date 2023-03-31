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بالفيديو.. نائب هندي يشاهد فيلما إباحيا أثناء مناقشة ميزانية الدولة

منذ 7 دقائق
النائب الهندي خلال الجلسة

النائب الهندي خلال الجلسة

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في فعل هز الاوساط الهندية، اندلع غضب شعبي في البلاد خلال الساعات الماضية، بعد ازمة احد اعضاء الحزب الحاكم بحيث كان الاخير يشاهد فيلماً اباحياً خلال جلسة مناقشة ميزانية الدولة.

فبطل الواقعة جاداب لال ناث، وهو أحد أعضاء الحزب الحاكم، وهو مازال دون مساءلة على فعلته وسط مطالبات بمعاقبته فوراً.

الحكاية بدأت من مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورّط النائب المذكور بعد أن ضبط وهو يشاهد فيلماً إباحياً أثناء جلسة رسمية للبرلمان تناقش ميزانية الدولة.

وما زاد الطين بلة أن السياسي غادر الجلسة بعد انتهائها دون مساءلة، كما لم يتم استدعاؤه من قبل السلطات حتى اللحظة.

في حين طالب أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض عليه والتحقيق معه، وفقا لصحيفة “India Today”.

يشار إلى أن هذه الواقعة أثارت غضبا شديدا في البلاد، حيث طالبت المعارضة بإنزال أقسى العقوبات على النائب.

ورأى زعيم المعارضة أنيمش ديبارما أن النائب شوّه سمعة الجميع، في إشارة منه إلى المسوؤلين في البلاد.

كما لفت إلى أن استخدام الهواتف المحمولة محظور تماما في مثل هذه التجمعات.

رغم ذلك، أكد رئيس البرلمان بيسواباندو سين أنه لم يتلق شكوى بعد بشأن هذه القضية، موضحا أن الأمر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يمكنه التعليق دون شكوى رسمية، حينها سيتحقق ويتصرف وفقا لقواعد الجمعية.

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