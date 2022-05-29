بالفيديو.. نتنياهو يقتحم حائط البراق في القدس المحتلة

اقتحم رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو حائط البراق، في يوم “مسيرة العلم” وسط توتر شديد في محيط المسجد الأقصى في القدس.

#شاهد | رئيس وزراء الاحتلال السابق "بنيامين نتنياهو" يقتحم حائط البراق بالقدس المحتلة pic.twitter.com/VrLh33L870 — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) May 29, 2022

هذا واشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين متحصنين داخل المسجد الأقصى الأحد بينما زار مئات اليهود الحرم القدسي قبل مسيرة مثيرة للجدل يعتزم القوميون اليهود تنظيمها في قلب البلدة القديمة.

وتنظم المسيرة السنوية بالقدس احتفالا باحتلال إسرائيل البلدة القديمة في حرب عام 1967.