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بالفيديو.. نتنياهو يقتحم حائط البراق في القدس المحتلة

29 - مايو - 2022
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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اقتحم رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو حائط البراق، في يوم “مسيرة العلم” وسط توتر شديد في محيط المسجد الأقصى في القدس.

هذا واشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين متحصنين داخل المسجد الأقصى الأحد بينما زار مئات اليهود الحرم القدسي قبل مسيرة مثيرة للجدل يعتزم القوميون اليهود تنظيمها في قلب البلدة القديمة.

وتنظم المسيرة السنوية بالقدس احتفالا باحتلال إسرائيل البلدة القديمة في حرب عام 1967.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال
  • وسائل تواصل إجتماعي

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