بالفيديو: نجاة طالبين من انهيار ثلجي ضخم في تركيا

أظهر فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نجاة طالبين من انهيار ثلجي ضخم، في تركيا.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته abc news على موقع “تويتر”، اثنين من الطلاب، اللذين تمكنا باعجوبة من الهروب، بعد أن انزلقت ألواح ضخمة من الثلج من السطح وكادت تسقط عليهما.

وأوضح الفيديو، أن الحادث وقع في مدينة بولو، التي تقع بشمال تركيا.

تسمي مدينة “بولو” (Bolu) باسم “بولو أبانت” نسبة لمنتجع “بولو أبانت”. وتقع شمال تركيا على البحر الأسود وتحديدا بين مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، وتبعد 262 كم عن إسطنبول و192 كم عن أنقرة، وهي أحد الأماكن النادرة التي تتمتع بالعديد من المميزات في وقت واحد، فجمال طبيعتها ساحر، والغابات فيها غنية بتنوعها النباتي والحيواني، والبحيرات والأنهار والشواطئ على ساحل البحر الأسود تزيدها جمالاً، والينابيع ذات المياه الحارة عند سفوح الجبال ومراكز التزلج الكبيرة المكسوة بالثلوج، تجعلها قبلة المرضى والرياضيين.

تنقسم إلى 9 مقاطعات، وتشتهر بكثرة غاباتها وخصوبة أراضيها التي جعلتها تشتهر بالصناعات الزراعية والمواشي، وتتميز “بولو” بأنها المدينة الجميلة والخضراء الهادئة والباردة صيفا والمثلجة شتاءا، وتقع علي ارتفاع 1,325 مترا من مستوى سطح البحر وتتمتع بوجود البحيرات الرائعة كبحيرة “غولجك” وبحيرة “أبانت” الشهيرة الواقعة على بعد 34 كم جنوب غرب “بولو” وسط الجبال العالية على ارتفاع 1500 متر، ومنتجع “أبانت” هو الحياة في هذه المنطقة، ويقدم جمالاً مختلفًا في كل فصل، وقد أقيم في المنطقة العديد من الفنادق المريحة وأماكن التخييم.

بالإضافة إلى وجود بحيرات “ياديجولار” (البحيرات السبع) على ارتفاعات مختلفة، إذ يتراوح اختلاف المنسوب المائي فيها بين الواحدة والأخرى من 50-60 مترًا، فتتدفق المياه من كل البحيرات على شكل شلالات مشكلة مشهدًا بديعًا لا مثيل له. وما يزيد من أوجه الاستمتاع عند زيارة المنطقة، إمكانية الصيد والتخييم والتنزه، وفي عام 1965م صنفت المنطقة كحديقة وطنية. حتى الينابيع ذات المياه الحارة الموجودة في منطقة “بولو”، تجعلها من المناطق السياحية الرئيسية في تركيا، فإلى الجنوب منها وعلى بعد 5 كم عند سفح “الأولداغ” توجد أول منطقة سياحية للينابيع الحارة القائمة على نبعين.

