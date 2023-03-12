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بالفيديو والصوَر.. استشهاد 3 فلسطينيّين في اشتباكات غرب نابلس

منذ دقيقة واحدة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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استُشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباكات غربي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة على “تويتر”، أنّ “مسلحين فلسطينيين أطلقوا الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت في منطقة السامرة”.

وأضاف: “قامت قوة عسكرية من لواء جولاني بإطلاق النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق نار”.

وأشار المتحدث إلى أنّ “مسلحًا آخر سلم نفسه للقوات وتم اعتقاله”، وتابع: “كما صادرت القوات ثلاثة بنادق من نوع M-16 وأمشاط ذخيرة كانت بحوزة المخربين”، وفق تعبيره.

فيما أعلن أنه تم نقل المعتقل للتحقيق لدى قوات الأمن، قائلًا إنّه لم يقع تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الجيش الإسرائيلي.

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