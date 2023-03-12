بالفيديو والصوَر.. استشهاد 3 فلسطينيّين في اشتباكات غرب نابلس

استُشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباكات غربي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة على “تويتر”، أنّ “مسلحين فلسطينيين أطلقوا الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت في منطقة السامرة”.

وأضاف: “قامت قوة عسكرية من لواء جولاني بإطلاق النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق نار”.

#عاجل

أطلق مسلحون فلسطينيون الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت في منطقة السامرة حيث قامت قوة عسكرية من لواء جولاني باطلاق النار صوب المسلحين وتمكنت من تحييد ثلاثة منهم خلال تبادل لاطلاق نار. مسلح آخر سلم نفسه للقوات وتم اعتقاله. pic.twitter.com/nxZLhxrwJk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2023

وأشار المتحدث إلى أنّ “مسلحًا آخر سلم نفسه للقوات وتم اعتقاله”، وتابع: “كما صادرت القوات ثلاثة بنادق من نوع M-16 وأمشاط ذخيرة كانت بحوزة المخربين”، وفق تعبيره.

فيما أعلن أنه تم نقل المعتقل للتحقيق لدى قوات الأمن، قائلًا إنّه لم يقع تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الجيش الإسرائيلي.

ارتقاء ثلاثة شبان واعتقال رابع خلال الاشتباك المسلح الذي وقع مع جنود الاحتلال قرب حاجز صرة غرب نابلس صباح اليوم..

حسبنا الله ونعم الوكيل!! pic.twitter.com/lsF8GudEbm — Mohammad N Irfaiya (@IrfaeyaN) March 12, 2023

#فلسطين | مكان استهداف المقاومين قرب حاجز "صرة" غرب نابلس، والذي أعلن الاحتلال في بيان له عن ارتقاء 3 واعتقال رابع. pic.twitter.com/Ka4lKQpqRw — غرب آسيا – عاجل (@WANbreaking) March 12, 2023