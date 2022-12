بالفيديو والصوَر.. ثلوج اليابان تقطع السبل وتُوقع عشرات القتلى والجرحى

أدّى تساقط الثلوج المستمر بكثافة منذ الأسبوع الماضي في المناطق الشمالية من اليابان، إلى مقتل 17 شخصًا وإصابة أكثر من 90 آخرين، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل.

كما أدت الثلوج إلى تقطع السبل بمئات السيارات على الطرق السريعة، وتأخير خدمات التوصيل.

A massive dumping of snow has left some Japanese drivers stranded for a full day — and in need of help. The winter storm walloped coastal areas of eastern and northern Japan knocking out power and snarling traffic for kilometers. https://t.co/Z3KEyJkPag pic.twitter.com/GDITBD8VCk

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) December 20, 2022