الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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بالفيديو والصوَر.. ثلوج اليابان تقطع السبل وتُوقع عشرات القتلى والجرحى

منذ 10 دقائق
تراكم الثلوج في اليابان

تراكم الثلوج في اليابان

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أدّى تساقط الثلوج المستمر بكثافة منذ الأسبوع الماضي في المناطق الشمالية من اليابان، إلى مقتل 17 شخصًا وإصابة أكثر من 90 آخرين، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل.

كما أدت الثلوج إلى تقطع السبل بمئات السيارات على الطرق السريعة، وتأخير خدمات التوصيل.

ومع زيادة وتيرة تساقط الثلوج، ارتفع عدد القتلى إلى 17، وإصابة 93 بحلول صباح اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الحرائق والكوارث اليابانية.

إذ توفى معظم الضحايا أثناء إزالة الثلوج من أسطح المنازل، أو دفنوا تحت أكوام كثيفة من الثلوج التي كانت تنزلق من فوق الأسطح.

فيما حثت السلطات المحلية في المناطق المتضررة السكان على توخي الحذر أثناء عمليات إزالة الثلوج، وعدم العمل بمفردهم.

هذا وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إنها عثرت على جثة سيدة في السبعينيات من العمر مدفونة أسفل كومة كثيفة من الثلوج على سطح منزل، والتي سقطت عليها فجأة في مدينة ناجاي في محافظة ياماغاتا، التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن طوكيو.

وفي محافظة نيغاتا، التي تشتهر بزراعة الأرز، قال بعض صناع كعكة (الموتشي)، التي تعد عنصرًا أساسيًا لوجبات الاحتفال بالعام الجديد، إن هناك تأخيرات في عمليات التسليم، وقد لا تصل الكعكة إلى الزبائن في الوقت المناسب.

كذلك تسببت الثلوج الكثيفة بسقوط برج كهرباء في أقصى شمال اليابان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 20 ألف منزل، على الرغم من عودة الكهرباء في معظم المناطق في وقت لاحق من ذلك اليوم، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة.

كما قالت الوزارة إنها ألغت رحلات عشرات القطارات والطائرات في شمال اليابان حتى يوم الأحد، لكن الخدمات استؤنفت بعد ذلك.

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