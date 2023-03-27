الأثنين 5 رمضان 1444 ﻫ - 27 مارس 2023 |
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بالفيديو والصوَر.. مقتل 20 شخصًا وإصابة 29 بحادث سير في السعوديّة

منذ 12 دقيقة
حادث سير في منطقة عسير

حادث سير في منطقة عسير

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قتل 20 شخصًا وأصيب 29 آخرون بحادث سير مروع في عقبة شعار في منطقة عسير، جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية إنّ الحادث وقع بسبب وجود مشكلة في حافلة كانت قادمة من محافظة خميس مشيط، مشيرة إلى أنّها ارتطمت بنهاية الجسر.

وأضافت أنه تمّ نقل المصابين إلى مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص.

كما ذكرت وسائل إعلام سعودية أن الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحادث.

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