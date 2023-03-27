بالفيديو والصوَر.. مقتل 20 شخصًا وإصابة 29 بحادث سير في السعوديّة

قتل 20 شخصًا وأصيب 29 آخرون بحادث سير مروع في عقبة شعار في منطقة عسير، جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية إنّ الحادث وقع بسبب وجود مشكلة في حافلة كانت قادمة من محافظة خميس مشيط، مشيرة إلى أنّها ارتطمت بنهاية الجسر.

وأضافت أنه تمّ نقل المصابين إلى مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص.

كما ذكرت وسائل إعلام سعودية أن الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحادث.

#عاجل | وفاة 20 شخصاً وإصابة 29 آخرين في حادث حافلة بعقبة شعار شمال #عسير pic.twitter.com/KjOdWkPcyB — أخبار 24 (@Akhbaar24) March 27, 2023