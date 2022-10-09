بالفيديو: وزيرة خارجية بلجيكا تقص شعرها تضامناً مع الإيرانيات

حذت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب حذو نائبة معارضة من أصل إيراني تجلس بجانبها خلال جلسة مساءلة للحكومة في ‏المجلس النواب، وقصّت خصلة من شعرها، الخميس، دعمًا منها للمرأة الإيرانية، منددة بما أسمته قمعاً “لا يُطاق” للتظاهرات يمارسه ‏النظام الإيراني‎.‎

وأمسكت الوزيرة البلجيكية الناطقة بالفرنسية والمتحدرة من عائلة جزائرية، بمقص وقامت بهذه المبادرة قائلة: إنها “مصدومة” لوفاة ‏مهسا أميني الشهر الماضي في طهران‎.‎

ونشرت النائبة البلجيكية داريا صفاعي، التي كانت تجلس بجوار الوزيرة وقامت بقص خصلة من شعرها، عبر حسابها على تويتر، ‏فيديو للواقعة وعلقت عليه بقولها: “قصصت شعري في البرلمان البلجيكي للفت الانتباه إلى مقتل مهسا أميني وجميع ضحايا الثورة ‏الإيرانية”، وأكدت على دعمها للشعب الإيراني‎.‎

وأثارت وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد اعتقالها من شرطة الأخلاق في طهران، موجة غضب عارمة في إيران وخارجها وصلت ‏إلى جميع أنحاء العالم‎.‎

وبات أبرز أسلوب للتعبير عن هذا الغضب هو “قص الشعر”، حيث قام العديد من النساء بقص شعرهن في العلن خلال مظاهرات ‏مستمرة حتى اليوم في البلاد، رافعات شعار “امرأة، حياة، حرية‎”.‎

كما لم يقتصر الأمر على الإيرانيات فقط، بل نشر العديد من النساء حول العالم مقاطع فيديو لأنفسهن أثناء قص شعرهن، تضامناً مع ‏المحتجات‎.‎

وقبل الوزيرة البلجيكية ذات الأصول الجزائرية، التحقت السويدية عبير السهلاني، وهي من أعضاء البرلمان الأوروبي، بالركب والتي ‏قصت شعرها خلال كلمة أمام مجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك تضامنا مع المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران‎.‎