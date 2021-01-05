بالفيديو: ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر… سلام حارّ وعناق

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لدى وصوله محافظة العلا لحضور القمة الخليجية اليوم الثلاثاء.

وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي الوفد القطري لدى وصوله مطار محافظة العلا التي ستستضيف اليوم الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واحتضن ولي العهد السعودي وأمير قطر أحدهما الآخر لدى نزول الأمير تميم من متن الطائرة.