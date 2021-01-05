برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بالفيديو: ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر… سلام حارّ وعناق

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - يناير - 2021 11:54 صباحًا
ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر

ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر

A A A
طباعة المقال

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لدى وصوله محافظة العلا لحضور القمة الخليجية اليوم الثلاثاء.

وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي الوفد القطري لدى وصوله مطار محافظة العلا التي ستستضيف اليوم الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واحتضن ولي العهد السعودي وأمير قطر أحدهما الآخر لدى نزول الأمير تميم من متن الطائرة.

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث
    المبعوث الأممي مارتن جريفيث يزور الرياض وعدن قريباً
    علي أكبر صالحي رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية
    إيران تعلن أنها ستنتج 9 كلغ شهرياً من اليورانيوم المخصب
    أمير قطر وبن سلمان
    بالفيديو – عناق حار بين أمير قطر والأمير بن سلمان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جن - تعبيرية
    أمم الجان التي تسكن جوف الارض
    أدلة جديدة تؤكد تسبب كورونا بأضرار في القلب والرئتين
    هذه العلامات قد تشير إلى أن فيروس كورونا بدأ ينتشر بالرئتين
    منزل رعب في أوهايو
    بالصور: ليست مشاهد سينمائية … هذه منازل الرعب الحقيقية