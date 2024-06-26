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بالونات القمامة من كوريا الشمالية تغلق مدارج مطار إنتشون لفترة وجيزة

منذ ساعتين
بالون يعتقد أنه مرسل من كوريا الشمالية بداخله نفايات فوق حقل للأرز في كوريا الجنوبية يوم 29 مايو أيار 2024. صورة لوكالة يونهاب حصلت عليها رويترز من طرف ثالث

بالون يعتقد أنه مرسل من كوريا الشمالية بداخله نفايات فوق حقل للأرز في كوريا الجنوبية يوم 29 مايو أيار 2024. صورة لوكالة يونهاب حصلت عليها رويترز من طرف ثالث

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قال متحدث باسم مطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية إن عمليات الإقلاع والهبوط بالمطار تعطلت اليوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024، لنحو ثلاث ساعات قبل الفجر بسبب بالونات أطلقتها كوريا الشمالية مليئة بالنفايات.

وذكر المتحدث أن بالونا استقر على المدرج بالقرب من صالة الركاب رقم اثنين، وتم إغلاق المدارج الثلاثة بالمطار مؤقتا.

وتطلق كوريا الشمالية بالونات معبأة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية منذ أواخر مايو أيار، وسقط المئات منها هناك.

وأشار المتحدث إلى أنه تم رصد عدة بالونات داخل حدود المطار وحولها مضيفا أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها العمليات في المطار، الذي يبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود مع كوريا الشمالية، بسبب وجود بالونات بالقرب منه.

وقالت بيونجيانج إن إطلاق البالونات يأتي ردا على حملة دعائية يشنها منشقون عن كوريا الشمالية وناشطون في كوريا الجنوبية يرسلون بانتظام بالونات تحمل أغذية وأدوية وأموالا ومنشورات تنتقد قادة كوريا الشمالية.

وذكر جيش كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن نحو 100 بالون سقطت على أرض الدولة ما بين أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء معظمها في العاصمة سول ومحيطها وكان أغلبها يحمل قصاصات من الورق فقط.

    المصدر :
  • رويترز

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