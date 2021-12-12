بانتظار الضوء الأخضر.. إسرائيل عرضت جدولا زمنيا للهجوم على إيران

تسعى إسرائيل للتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل استخدام الخيار العسكري لعرقلة برنامج إيران النووي.

كشف موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أبلغ خلال اجتماعاته هذا الأسبوع في واشنطن المسؤولين الأميركيين بأنه أصدر تعليماته للجيش بالتحضير لضربة ضد إيران، وأنه عرض جدولا زمنيا لذلك.

وفي إيجاز مع الصحفيين، على هامش القمة الوطنية للمجلس الأميركي الإسرائيلي في فلوريدا، الجمعة، قال غانتس إن الأمر الذي أصدره هو “الاستعداد للتحدي الإيراني على المستوى التشغيلي”.

وأشار مسؤول دفاعي كبير، تحدث للموقع شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن غانتس قدم جدولا زمنيا لموعد وقوع مثل هذا الهجوم، خلال اجتماعاته مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكين.

وقال غانتس إن مسؤولي الإدارة، الذين التقى بهم، كانوا مهتمين بمخاوف إسرائيل، وإنه أكد أن إيران هي أولا وقبل كل شيء مشكلة عالمية قبل أن تكون مشكلة إسرائيلية.

وأقر غانتس بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم تحدد موعدا انسحابها من المحادثات الجارية في فيينا إذا لم يحدث تقدم، لكنه أعرب عن ثقته في أن واشنطن ستبدأ في التفكير في الخيار العسكري بجدية أكبر إذا لم تكن هناك تطورات إيجابية.

وقال المسؤول الدفاعي الكبير إن إيران “تقترب من تخصيب كمية اليورانيوم اللازمة لصنع قنبلة نووية، وإنه سيكون من الأسهل العمل ضد طهران قبل أن تتجاوز هذا الحد”.

وأقر غانتس بأن الرأي العام الأميركي لا يدعم فكرة المزيد من التدخل العسكري في الشرق الأوسط، لكنه قال إنه مع اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي، سيقبلون بالفكرة.

وقال غانتس: “لا يزال الأميركيون معنا، لكن في الوقت ذاته، نحن كإسرائيليين بحاجة إلى أن نفهم أن الولايات المتحدة لديها أولويات أوسع”.

“التنسيق” مع واشنطن ضروري

وقال مسؤول عسكري كبير سابق، مرشح لشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل، إنه بينما ستتصرف إسرائيل بشكل مستقل ضد إيران، إذا لزم الأمر، فإن توجيه ضربة ضد المنشآت النووية سيكون صعبا، دون التنسيق مع الولايات المتحدة.

وقال إيال زامير في مقابلة السبت في مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأميركي: “الرغبة دائما في التنسيق مع (الولايات المتحدة) هو ما نقوم به، ولكن في نهاية المطاف، فإن إسرائيل مسؤولة عن مصيرها وستحمي أمن مواطنيها”.

وشغل زامير في السابق منصب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وتقول تقارير إنه أبرز المشرحين لشغل منصب رئيس الأركان.

وأوضح زمير أن العمل العسكري سيكون الحل الأخير، ولن يتم تنفيذه إلا في حالة عدم وجود حل دبلوماسي.

وأشار إلى أن المحادثات في فيينا “مقلقة” للغاية، وأن جميع الخيارات تبدو سيئة للغاية.

ومع بدء الجولة السابعة من مفاوضات الاتفاق النووي، طلب بايدن من فريقه مباشرة “التحضيرات” في حال إخفاق المحاولات الدبلوماسية، وفق ما كشفت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الخميس الماضي.

وتشير المعلومات إلى أنه في حال وصول المحادثات النووية إلى طريق مسدود، فإن سيناريو تدمير المنشآت النووية الإيرانية قد يكون من بين الخيارات التي تدرسها الولايات المتحدة بالشراكة مع إسرائيل، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

وبحث المسؤولون الإسرائيليون، الذين زاروا واشنطن، إجراء مناورات عسكرية مشتركة لمواجهة الطموحات النووية الإيرانية.

وقال أوستن، لدى استقباله نظيره الإسرائيلي: “أنا قلق للغاية من تصرفات الحكومة الإيرانية في المجال النووي في الأشهر الأخيرة من استفزازاتها المتواصلة وعدم التزامها الدبلوماسي”.