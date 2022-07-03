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بانتظار مجيء المسيح.. احتجزوا العشرات داخل قبو الكنيسة في نيجيريا!

منذ 15 دقيقة
عنصر من الشرطة النيجيرية

عنصر من الشرطة النيجيرية

أسوشيتد برس
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تمكنت السلطات النيجيرية من تحرير العشرات بينهم أطفال كانوا محتجزين في قبو إحدى الكنائس في وسط جنوب البلاد.

وأعلنت الشرطة النيجيرية نجاح عملية تحرير 77 شخصا بينهم 23 طفلا دون الثامنة من العمر، كان قساوسة احتجزوهم في قبو كنيسة في ولاية أوندو.

وقالت الشرطة ان القساوسة كانوا بشروا المحتجزين، وهم من أتباع الكنيسة، بالصعود إلى الجنة مع المجيء الثاني ليسوع المسيح.

وقال سكان محليون لوكالة “أسوشيتد برس” إن بعض أفراد كنيسة “هول بايبل بيليفر” ظلوا هناك منذ العام الماضي.

وصرحت أوندو فونميلايو أودونلامي، المتحدثة باسم الشرطة النيجيرية، بأن القساوسة في الكنيسة التي تقع على بعد 75 كيلومترا من العاصمة، شجعوا الأعضاء على البقاء وانتظار النشوة التي لا مثيل لها.

وأضافت أن اثنين من القساوسة رهن الاحتجاز، رغم أن المحققين لم يعثروا على أدلة تشير إلى أن أعضاء الكنيسة تعرضوا لسوء معاملة أو أجبروا على البقاء في الطابق السفلي.

وأفادت المتحدثة باسم الشرطة النيجيرية بأن القس المساعد قال إنه أخبرهم بما قاله الرب له.

وتعد نيجيريا دولة شديدة التدين، ويحظى الزعماء الدينيون فيها بالتبجيل.

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