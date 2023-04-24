بان كي مون يزور ميانمار ويلتقي مع الحاكم العسكري

أفادت وسائل إعلام بأن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون التقى بالحاكم العسكري لميانمار، الاثنين، خلال زيارة تهدف إلى تعزيز السلام في بلد يعاني من الصراع منذ انقلاب شهده قبل عامين.

وتشهد ميانمار أزمة منذ إطاحة الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في فبراير شباط 2021 مع سعي القادة العسكريين لإحكام سيطرتهم وخوضهم قتالا على جبهات متعددة ضد متمردي الأقليات العرقية وضد حركة مقاومة مؤيدة للديمقراطية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن بان كي مون قام بهذه الزيارة المفاجئة في وقت متأخر من أمس الأحد. وأفاد موقع (إن.بي) الإخباري الموالي للجيش بأنه التقى مع رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج في العاصمة نايبيداو.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون قوله “تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الوضع في ميانمار وأجريا محادثات إيجابية وصريحة”.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى المتحدث للتعليق.

كما لم تنجح محاولات الاتصال ببان كي مون هاتفيا. وقال دبلوماسي سابق يعمل معه إنه تم الترتيب للزيارة منذ فترة طويلة غير أنها تأجلت عدة مرات.

وأضاف أن بان كي مون طالب بالإفراج عن سو تشي، التي ألقي القبض عليها خلال الانقلاب وتقضي عقوبة مدتها 33 عاما في السجن لإدانتها بارتكاب جرائم متعددة، مشيرا إلى أن الاجتماع مع زعيمة البلاد السابقة الحائزة على جائزة نوبل لن يكون ممكنا.