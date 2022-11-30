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باول: المركزي الأمريكي لن يحطم الاقتصاد برفع أسعار الفائدة

منذ ساعة واحدة
جيروم باول

جيروم باول

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، الأربعاء، إن المجلس “شدد سياسته النقدية للغاية” من خلال زياداته في أسعار الفائدة ولن يحاول تحطيم الاقتصاد بمزيد من الزيادات الحادة لمجرد السيطرة على التضخم بشكل أسرع.

وأضاف في معهد بروكينجز بواشنطن ردا على سؤال من خبير اقتصادي في جيه.بي مورجان عما إذا كان سيتخذ نهج “الصدمة والرعب” فيما يتعلق بأسعار الفائدة “أعتقد أننا في وضع الشيء الصحيح الذي يجب فعله فيه هو التحرك بسرعة كبيرة مثلما فعلنا، والآن نبطئ ونصل إلى المكان الذي نعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون فيه، وبالمناسبة، هناك قدر كبير من عدم اليقين حيال ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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