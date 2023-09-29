إليكم أهم تصريحات جيروم باول.. ماذا جاء في تلميحات أعضاء الفيدرالي؟

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول أن قدرة الاحتياطي الفيدرالي بالتأثير على الاقتصاد تعتمد على ما إذا كان “الناس يفهمون ما نقوله”، مما يسلط الضوء على أهمية العمل الذي يقوم به المعلمون الاقتصاديون.

وقال باول في تعليقات تم إعدادها لحدث مفتوح مع المعلمين في واشنطن يوم الخميس، عندما ينشر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لأسعار الفائدة والاقتصاد، “أحد أهدافنا هو التأثير على قرارات الإنفاق والاستثمار اليوم وفي الأشهر المقبلة”.

فيما لم يعلق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على توقعاته لأسعار الفائدة أو الاقتصاد.

ترك صانعو السياسة النطاق المستهدف لسعرهم القياسي دون تغيير في وقت سابق من هذا الشهر عند 5.25٪ إلى 5.5٪ – وهو أعلى مستوى في 22 عامًا.

لكن التوقعات الفصلية الجديدة أظهرت أن 12 من 19 من مسؤولي الفيدرالي فضلوا رفع سعر الفائدة مرة أخرى في عام 2023، مما يؤكد الرغبة في ضمان استمرار تباطؤ التضخم. وتوقع محافظو البنوك المركزية الأمريكية تخفيضات أقل مما كان متوقعًا في السابق في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قوة سوق العمل.

وأضاف باول إن المعلمين الاقتصاديين “يديرون أيضًا السياسة النقدية” من خلال تدريسهم لأنهم ينقلون المعرفة التي تلعب دورًا أساسيًا في كيفية تعزيز البنك المركزي للاقتصاد السليم.

تصريحات أعضاء الفيدرالي أمس

أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الخميس، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر كان الخطوة الصحيحة، وليس من الواضح ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات في السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وأضاف “لدينا الوقت لمعرفة ما إذا كنا قد فعلنا ما يكفي، أو ما إذا كان هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”.

وقال باركين: “الطريق إلى الأمام بالنسبة لي يعتمد على ما إذا كان بإمكاننا إقناع أنفسنا بأن الضغوط التضخمية وراءنا، أو ما إذا كنا نراها مستمرة، وسأراقب سوق العمل عن كثب بحثًا عن تلك الإشارات”.

وفي غضون ذلك، قال عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ولاية شيكاغو، أوستان جولسبي، يوم الخميس، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يعيد التضخم إلى هدفه البالغ 2% دون ركود.

وأضاف: التمسك بالاعتقاد القائل بأن فقدان الوظائف أمر ضروري لإبطاء التضخم في الولايات المتحدة يهدد بحدوث خطأ في السياسة النقدية لبنك الفيدرالي الأمريكي على المدى القريب.