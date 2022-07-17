بايدن أختلف مع السعودية بخصوص مقتل جمال خاشقجي

اختلف الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت، مع السعودية خلال مناقشات في قمة ثنائية بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، وهي من القضايا الخلافية الرئيسية بين البلدين.

ورفض بايدن، في رده على الصحفيين في البيت الأبيض بعد عودته من أول رحلة للشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة، رواية وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير عن أنه لم يسمع بإلقاء بايدن اللوم على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي، كاتب العمود بصحيفة واشنطن بوست والمنتقد الشديد لسياسات بلده السعودية.

ورد بايدن بالنفي على سؤال عما إذا كان الجبير يقول الحقيقة في روايته لما دار بين بايدن والأمير.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بأن ولي العهد هو من أمر بقتل خاشقجي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وينفي ولي العهد، حاكم المملكة الفعلي، ذلك.

وقال الجبير إن ولي العهد قال لبايدن، إن المملكة تعمل على منع تكرار أخطاء مثل قتل خاشقجي وإن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء كذلك.

وأضاف الوزير لقناة فوكس نيوز الإخبارية أمس السبت إنه “لم يسمع هذه العبارة بالتحديد” التي يلقي فيها بايدن بالمسؤولية على ولي العهد.

ورد بايدن على سؤال عما إذا كان نادما على التعامل بشكل مباشر مع الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة، قائلا “لماذا لا تتحدثون عن أمر مهم؟ سأكون سعيدا بالرد على أسئلة عن أمور مهمة”.