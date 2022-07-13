بايدن: أرقام التضخم لشهر يونيو غير مقبولة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر يونيو حزيران كانت “مرتفعة بشكل غير مقبول”، لكنه أضاف أنها قديمة نظرا للانخفاض الأحدث في أسعار البنزين.

وقال بايدن في بيان “الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية في التضخم. وبيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاضات في أسعار الغاز والتي خفضت السعر في محطات الوقود بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو”.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران مع بقاء تكاليف البنزين والمواد الغذائية باهظة، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية للتضخم في 40 عاما ونصف العام ودعم اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.0 بالمئة في مايو ايار.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 1.1 بالمئة. وتزداد أسعار المستهلكين، مدفوعة بالضغوط على سلاسل التوريد العالمية والتحفيز المالي الهائل من الحكومات في وقت مبكر من جائحة كورونا.

وأدت الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية، إلى تفاقم الوضع.

من جهة أخرى، تعاني الولايات المتحدة من نقصٍ في قدرات التكرير بسبب الإغلاق الذي طال بعض المحطات أثناء جائحة كوفيد-19.